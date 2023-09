por Redação

Implantada há quase três meses, a escolinha de futebol do setor Campo Bello, em Gurupi, conta com novo parceiro: a Casa São Paulo. A empresa é pioneira na venda de artigos esportivos no Tocantins e doou chuteiras e bolas de futebol. “Para incentivar a prática esportiva de crianças e adolescentes, implantamos a escolinha que atende atualmente 60 crianças. A Casa São Paulo chega para somar. Agradecemos imensamente a parceria e as doações”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes.

“É gratificante poder ver a alegria de cada criança e a confiança dos pais ao saberem que seus filhos estão praticando uma atividade saudável e que só agrega boas atitudes”, destacou Eduardo Fortes.

Com o apoio do parlamentar e dos projetos Atleta do Amanhã e Nina a escolinha foi implantada. As aulas são ministradas por um professor da área duas vezes por semana. A iniciativa também conta com o apoio da Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu).