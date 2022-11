por Redação

Quatro equipes iniciaram a briga pelo caneco do Campeonato Estadual de Futebol Feminino, mas nesta segunda-feira, 14, de forma invicta, o Polivalente se consagrou campeão e garantiu a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série A 3 do ano que vem. Após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe de Palmas levou a melhor em cima do Paraíso, nas cobranças de pênaltis, por 7 a 6.

Eleita como a melhor goleira da competição, Sandy Monteiro, do Polivalente, declarou que o sentimento é de gratidão. “Estamos muito gratas com esse título, por tudo o que a gente vem passando e o futebol feminino. Nossa comissão técnica é excelente, então foi merecido. Tem uma frase que sempre me acompanha, que é a gente só ganha títulos se for merecido e toda a nossa equipe está de parabéns”, afirmou.

A presidente do Polivalente, Hayanne Martins, também destacou o trabalho do elenco e comissão técnica nesta edição do Estadual.

“Estou grata a Deus pelo grupo que a gente montou, diretoria e comissão. Não sei nem explicar o que estou sentindo. A gente queria muito esse título”, afirmou.

Sobre a tão sonhada vaga para o Campeonato Brasileiro da Série A 3, a terceira divisão nacional, Hayanne Martins é categórica. “Tenho certeza que faremos um belíssimo trabalho à frente do Brasileiro A 3. Vamos subir para o A 2, eu garanto. Vamos montar o melhor elenco, e quando falo isso não é o melhor futebol, mas com as melhores atletas com inteligência, porque não adianta ter atletas boas de bola, se não tiverem cabeças centradas do começo ao fim”, declarou.

A capitã do Paraíso, Andressa Regina, parabenizou as adversárias e reconheceu o alto nível da disputa final.

“Pênalti é igual loteria, vence quem erra menos. Gostaria de parabenizar a equipe. Nós sabemos ganhar e perder. Nós estamos todos os dias aqui lutando e futebol é isso, tem dias de alegria e também de tristeza. Só tenho a agradecer a Deus por dar a oportunidade de disputarmos essa competição”, declarou.

Estadual em números

O Estadual Feminino contou com a participação de quatro equipes: 100 Limites Taquaralto, 100 Limites Araguaína, Polivalente e Paraíso. O torneio foi disputado em duas fases, sendo que na primeira etapa, as equipes jogaram entre si, apenas em jogos de ida. Após a somatória geral dos pontos, Polivalente e Paraíso decidiram o título do torneio.

A competição reuniu 23 gols, em sete partidas, uma média de 3,28 por jogo. Além do título, o Polivalente teve a defesa menos vazada. As duas equipes finalistas tiveram os ataques mais positivos com nove gols cada.