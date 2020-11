Nicholas Santos vence 50 borboleta e fica perto do recorde mundial

Nesta terça-feira (10), Nicholas Santos seguiu conquistando excelentes resultados na Liga Internacional de Natação (ISL, sigla em inglês), em Budapeste, na Hungria. Aos 40 anos, o brasileiro, competindo pela equipe Iron, no segundo dia da nona etapa do torneio, venceu os 50m borboleta cravando a marca de 21seg78.

por redação

Esse foi o segundo melhor tempo da história da prova em piscina curta (25 metros). O recorde mundial (21seg75) é do próprio Nicholas, marca de 2018. Ele passa a ser também o recordista da ISL, ao superar os 21seg86 do húngaro Szebasztian Szabo.

O atleta ficou à frente do japonês Takeshi Kawamoto, que completou a prova em 22seg37, e do sul-africano Chad Le Clos, com 22seg92. É importante destacar que a prova dos 50 metros borboleta não é olímpica. As opções do experiente nadador para estar na Olimpíada de Tóquio (que seria a terceira participação dele nos Jogos) são as provas dos 100 metros borboleta e dos 50 metros nado livre.

A ISL é disputada em piscina curta (25 metros), distância diferente da utilizada nos Jogos Olímpicos, que é a de 50 metros. Nesta temporada, a Liga, que está sendo disputada pelo segundo ano seguido, é o maior evento da modalidade neste ano de 2020. São aproximadamente 400 atletas divididos em 10 times de vários países. Essas equipes se enfrentam em dez etapas classificatórias até o fim de novembro. As provas decisivas estão previstas para os dias 21 e 22.