Por Redação

O Governo do Tocantins segue com a ação itinerante que tem como objetivo possibilitar o envolvimento do maior número de municípios da Regional de Gurupi dos Jogos dos Servidores. As disputas envolverão três regionais: Palmas, Araguaína e Gurupi, de modo a promover a integração por meio de nove modalidades: futsal, futebol society, vôlei de praia, voleibol, tênis de mesa, xadrez, natação, corrida de rua (5 km) e futevôlei.

As equipes da Secretaria dos Esportes e Juventude visitaram os municípios de Gurupi, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Dueré, Aliança do Tocantins, Formoso, Sucupira, Peixe, Figueirópolis, Alvorada, Talismã, Sandolândia, Araguaçu, Cariri, Santa Rosa do Tocantins e Chapada da Natividade. Também estão previstas visitas nas cidades de Arraias, Ponte Alta do Bom Jesus, Taipas do Tocantins, Conceição do Tocantins, Lavanderia, Taguatinga, Aurora do Tocantins, Novo Jardim, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Paranã, São Salvador, Almas, Dianópolis, Rio da Conceição, Natividade, São Valério, Porto Alegre e Novo Alegre.

A cidade de Gurupi, sede de uma das regionais, já se mobiliza para o evento esportivo. “Estamos aqui para fazer tudo o que for possível para que o município de Gurupi com suas secretarias participem ativamente desse grande evento que trará a integração entre os servidores públicos através do esporte”, enfatizou o Secretario Municipal de Juventude e Esportes, Sérgio Vieira Marques.

O diretor Regional da Educação de Gurupi, Antônio Carlos Pakalolo, também confirmou a parceria da Secretaria da Educação na mobilização dos Jogos.

“Esse é um projeto maravilhoso, que vai gerar integração entre os servidores em todos os níveis, em todas as esferas. Com certeza será um mega evento e a Educação estará junto”.

O secretário Municipal de Esportes, Juventude e Lazer de Dueré, Railey Pires da Silva, também confirmou a participação do município nos Jogos dos Servidores.

“Para nós será uma satisfação participar e fazer essa união dos servidores do município nessa grande competição”, destacou.

O secretário Municipal de Esportes, Juventude e Turismo de Sucupira, Júnior Lacerda, também confirmou adesão no evento que promoverá lazer e integração entre os servidores.

“Vamos com a equipe forte. Gostaria de parabenizar o Governo do Tocantins pelo empenho ao esporte”, destacou.

O município de Peixe também estará representado nos Jogos.

“Estaremos mobilizando os servidores públicos do nosso município para que eles participem e prestigiem esse grande evento”, disse o secretário Municipal de Esportes e Juventude, Rui Mivam José da Silva.

A Secretária de Cultura, Juventude e Esporte de Santa Rita do Tocantins, Maria Aparecida Machado, também confirmou adesão aos Jogos.

“Gostaria de agradecer a visita da equipe da Secretaria dos Esportes e Juventude do Estado. Obrigada pelo convite. Com certeza, estaremos participando”, destacou.

O prefeito de Santa Rosa do Tocantins, Levi Teixeira, também recebeu a caravana do Governo do Tocantins e confirmou a participação do município.

“Vamos nos inscrever no futsal ou futebol. Em alguma modalidade, os nossos servidores participarão dos jogos. Vamos trabalhar o time para estarmos lá com todos os servidores do Estado do Tocantins”, afirmou o gestor.

A equipe do Governo do Tocantins também reforçou o convite ao município de Chapada da Natividade. O prefeito Elio Dionízio, confirmou a participação nos Jogos.

“Estaremos juntos para participar. Aceitamos o convite do nosso governador Wanderlei Barbosa e do secretário Elenil da Penha. Podem contar com Chapada da Natividade nos Jogos”.

A relação completa dos municípios que integram cada regional e as fichas de inscrições estão disponíveis no site da Secretaria dos Esportes e Juventude pelo link https://www.to.gov.br/ seju/jogos-dos-servidores/ 41oltxjv5vhh. As dúvidas relativas aos Jogos também podem ser consultadas através do WhatsApp (63) 9 9268-4152 ou pelo email: [email protected] com.

Durante a inscrição é importante que seja disponibilizado um telefone de contato do responsável pela equipe ou do competidor no caso, das modalidades individuais. As fichas de inscrições deverão ser assinadas pelo gestor do órgão ou o responsável pelo setor de Recursos Humanos. Para validar a inscrição, cada servidor deverá entregar no primeiro jogo da sua modalidade, 2 kg de alimentos.

Calendário

A abertura oficial da Regional de Palmas está prevista para o dia 17 de junho, às 8h30, na Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso. Os servidores dos municípios que integram a Regional de Gurupi terão até o dia 31 de maio para enviar suas inscrições. O Congresso Técnico desta regional está previsto para o dia 27 de junho, às 14h30, no Centro de Ensino Médio, na Avenida São Paulo, entre as ruas 5 e 6 e a competição inicia no dia 10 de agosto. Já os servidores da Regional de Araguaína poderão se inscrever até o dia 26 de julho.