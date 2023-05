Por: Júlia Laiany/Feras do Esporte

Na tarde desta terça-feira (30), aconteceu uma solenidade em homenagem ao empresário e ex-presidente do Dragão, Oswaldo Stival no CT do Atlético-GO. A saber, ele, que completa 92 anos nesta quarta-feira (31), possui uma grande história no clube atleticano nas décadas passadas.

Assim, além do tributo recebido, Oswaldo Stival, patriarca da família, recebeu uma camisa utilizada pelo time na Sul-Americana do ano passado, na partida contra o São Paulo. Além dele, Pite, que também foi presidente do Rubro-Negro e jogador profissional anteriormente, participou do preito. Do mesmo modo, toda a família Stival marcou presença e foi honrada pelo seu envolvimento com a trajetória do Dragão desde os anos 60.

Portanto, confira abaixo o documento enviado pela assessoria do Atlético-GO na íntegra, reforçando a importância do ex-presidente e sua família. Por fim, o clube agradece por todos os serviços prestados e pela contribuição para a história rubro-negra.

Família Stival é homenageada pela diretoria atleticana

“ As histórias da família Stival e do Atlético Goianiense se confundem. Ao longo dos anos, o sobrenome sempre se fez presente no corpo deliberativo ou diretivo do clube.

Pioneiros do Bairro de Campinas e, também, da cidade de Nova Veneza, os Stival fizeram parte das grandes conquistas e dos momentos inesquecíveis do Atlético. E, em reconhecimento a esta importância histórica, o Dragão do Brasil recebe, hoje, o conselheiro Oswaldo Stival.

Aniversariante desta quarta-feira (31), quando completa 92 anos de idade, Seu Oswaldo iniciou sua trajetória no conselho deliberativo atleticano ainda durante os anos 60.

Com uma ampla folha de serviços prestados como torcedor e conselheiro, ele está sendo homenageado pela atual diretoria, na pessoa do presidente Adson Batista e, também, de dirigentes das mais variadas épocas rubro-negras. “