Por Redação

O Malvinas será o único time a representar Gurupi na final da Copa Sul de Futebol Amador – Taça Tocantins. A vaga foi conquistada após uma vitória pelo placar de 4 X 2 contra time de Silvanópolis.

Com a vitória, Malvinas irá disputar a final do torneio com os times de Jaú do Tocantins e Formoso do Araguaia em jogos que acontecem na sede da competição, Estádio Resendão, neste domingo.