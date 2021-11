Considerado o maior campeonato de futebol amador da região sul do estado. A Copa Sul teve sua primeira rodada realizada neste último domingo (31) com jogos em Figueirópolis e Formoso do Araguaia. Dentre os times que se destacaram está o Malvinas Esporte Clube que venceu o Cariri e passou para a próxima fase.

por Régis caio

O Malvinas venceu por 2 a 0 o Cariri na Copa Sul de Futebol Amador. Um jogo bastante disputado e acirrado e no final a equipe de gurupiense saiu melhor e está na próxima fase da competição.

“Um campeonato forte e bem disputado com grandes equipes do futebol tocantinense. Em nome da nossa Diretoria, queremos agradecer a cada atleta pela dedicação e os parceiros que sempre vem colaborando com a equipe”, disse o presidente do Malvinas Esporte Clube Wellington Glória.

Na segunda fase o Malvinas vai enfrentar a equipe de Formoso do Araguaia no Domingo. O jogo será no dia 07 de novembro às 15:30 horas na Cidade de Formoso.