Em um jogo bem disputado a equipe do Malvinas Esporte Clube se despediu da Copa Sul de futebol amador neste último domingo (08) ao perder nos pênaltis para o time de Formoso do Araguaia. O presidente do time Wellington Glória agradeceu o empenho de todos jogadores, comissão técnica, torcedores e diretoria pelo empenho.

por Régis Caio

No tempo normal o jogo terminou empatado em 2 a 2 e nas penalidades a equipe de Formoso levou a melhor ao vencer por 4 a 2.

“Agradeço a todos os atletas pela dedicação e compromisso com a equipe, aos torcedores e a todos os parceiros. Fica aqui nossos sinceros agradecimentos. Parabenizo a LETA (Liga esportiva Tocantins Araguaia) pela organização do Torneio em nome do presidente Wilson Castilho, parabenizar também as prefeituras das cidades de Formoso e Figueirópolis por estar sediando a competição”, disse o presidente Wellington Glória.