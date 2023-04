Por Redação

A abertura oficial aconteceu na noite desta sexta-feira, 24, no ginásio Idanizete de Paula, no centro da cidade.

A maior competição do estado reúne nesta fase, mais de 700 atletas divididos em 58 equipes de 26 escolas públicas (estadual e municipal) e privadas de Gurupi. Estão envolvidos mais de 40 professores de educação física e conta com 15 árbitros para os 4 dias de competição. As partidas acontecem no ginásio principal, no pequeno, na quadra da AGAB e na quadra de areia do Colégio Estadual Arizinho.

Os atletas disputam nas modalidades: futsal masculino e feminino nas categorias 12/14 e 15/17, voleibol feminino e masculino nas categorias 12/14 e 15/17, vôlei de areia masculino e feminino nas categorias 12/14 e 15/17, tênis de mesa e xadrez masculino.

Da rede municipal de ensino de Gurupi, participam atletas das escolas municipais Professora Ilsa Borges, Lenival Correia Ferreira, Antônio de Almeida Veras e a Escola de Tempo Integral Rural Benevenuto Alves Moreira. “Esse é um momento muito importante para nossas escolas, uma vez que o esporte é uma oportunidade de aprendizado para essa garotada sobre convivência, vitórias e derrotas. Além de promover a união dos alunos numa competição e ainda descobrimos talentos”, disse a supervisora da educação física da SEMEG, Mônia Praxedes.

Essa é a primeira vez que a competição trouxe para a fase municipal a disputa de xadrez, que antes acontecia apenas na fase regional. Além disso, concomitante a disputa dos jogos estudantis, acontece também a disputa do PARAJETS, as escolas de Gurupi que tiverem interesse em participar devem se inscrever até o final do mês de maio, assim todos os atletas vão direto para a fase regional. Para o secretário municipal da educação, Professor Davi Abrantes, essa é uma oportunidade de manter viva essas competições.

“O esporte na escola acompanha a formação do aluno, proporcionando maior interação, estimulando a cooperação em equipe e oportunizando mais aprendizado, além também de ser um excelente ambiente para e o surgimento de novos talentos. A secretaria municipal da educação trabalha de mãos dadas com a secretaria municipal da juventude e esportes e da Diretoria Regional de Ensino (DRE) para manter viva a chama do esporte em nossa cidade”.