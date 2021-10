Aproximadamente dois anos sem realização de qualquer campeonato esportivo, devido à pandemia mundial da Covid-19, neste final de semana Porto Nacional voltou a ser cenário de grandes competições e realizou, no domingo, 10, a fase final do campeonato “Viva Futebol, do Setor Imperial”, idealizado pelo desportista Robson Pinheiro e organizado pelos amantes do futebol, Rondinelio Ferreira Martins e Letícia Silveira Souza, com apoio da Prefeitura Municipal. O resultado final do maior campeonato de terrão do estado do Tocantins foi decidido ainda no domingo e a equipe Campeã da edição foi o Juventus após o placar de 1×0 sobre a equipe do Tropical Carretas de Palmas, o campeão além de medalhas e troféu, levou para casa, R$ 7.000 mil em dinheiro.

Ao todo, 40 equipes, distribuídas nas categorias Aberto, Master e o Campeonato Feminino, participaram do 11º campeonato do Setor Imperial, que devido a pandemia chegou a ser suspenso.

Para o secretário municipal do Esporte e Lazer, Capitão Diógenes Gonçalves, “é sempre uma satisfação estar contribuindo com o esporte de Porto Nacional”, ele destaca que o município possui inúmeros projetos e um deles é o “apoio e o fortalecimento de qualquer tipo de esporte dentro do município”, disse, ao falar sobre o apoio da prefeitura ao Campeonato.

Com pensamento positivo, Rondinelio Martins, falou sobre a alegria de poder ver o maior Campeonato Amador sendo realizado em Porto Nacional. “Além de organizar o campeonato, temos uma equipe e, independentemente de qualquer situação, o importante é que haja um campeão e de agora em diante esperamos que essa pandemia venha diminuir cada dia mais, até porque sabemos que o esporte muda vidas”, disse Rondinelio.