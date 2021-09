Com apoio da prefeitura de Porto Nacional a Federação Tocantinense de Vôlei – FTV realizou neste final de semana (04 e 05), a primeira etapa do Circuito Tocantins de Vôlei de Praia – Categoria 21+ e Congresso Técnico, ocorridos no distrito de Luzimangues. Vinte e cinco duplas, de diversas cidades do Estado participaram da fase final do Torneio, sendo 17 da categoria masculina e oito duplas femininas. As duplas vencedoras foram das cidades de Gurupi e Palmas, nas classes masculina e feminina, respectivamente.

Evento iniciou no sábado, 04, com a realização do Congresso Técnico que teve como objetivo posicionar as duplas na tabela antes do início da competição. Logo após, teve início o Torneio Qualy do masculino e eliminatórias simples do mesmo naipe. Já o torneio principal aconteceu na manhã deste domingo, 05, com a participação das oito duplas finalistas, tanto da categoria feminina quanto da masculina.

Os vencedores do circuito foram: na categoria masculina o 1º lugar foi conquistado pela dupla Bruno e Juan, da cidade de Gurupi; Gleidson e Caio, de Araguaína, se consagraram como a segunda melhor dupla e Thiago e Rogério, de Palmas, ficaram com a terceira classificação. Já na categoria feminina, a Capital Palmas fez bonito, foi bem representada pelas atletas que conquistaram as três principais classificações, sendo o 1º lugar alcançado pela dupla Katiucia e Sarah, a segunda colocação com Jessica e Laodineia e a terceira com Thais e Madlla.

O presidente da Federação Tocantinense de Vôlei, Ricardo Abalém destacou a parceria do município de Porto Nacional com a Federação e disse que essa é a primeira vez que o Circuito acontece no distrito de Luzimangues, ao lado da capital Palmas. “A gente fica muito feliz em ter essa oportunidade de estar aqui em Luzimangues, trazendo o melhor do vôlei de praia do estado do Tocantins, masculino e feminino, na categoria principal. A forma que nos receberam nos deixa muito felizes e com a intenção de promover outros eventos no local, os atletas adoraram e todos nos parabenizaram pela escolha do local”, destaca.

Para o secretário municipal de esporte e Lazer, Capitão Diógenes Gonçalves, “um evento como este, que reuniu diversos atletas do mais alto nível do Estado em Porto Nacional, especialmente o distrito de Luzimangues, enaltece o município e o coloca na rota de outros circuitos nacionais”, pontua. o secretário

Falou ainda que a atual gestão vai trabalhar para que “as próximas competições sejam realizadas numa quadra pública municipal”, sinaliza.

Também prestigiaram o evento o Superintendente da Subprefeitura de Luzimangues, Flávio Monteiro; o vereador de Palmas Epitácio Brandão Filho, o presidente da Federação Tocantinense de Futebol Society, Josivan Cantuária e outros amantes do esporte. Em decorrência da pandemia, o evento foi realizado sem a presença de público.