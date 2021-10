A competição contará com 16 equipes divididas em dois grupos que disputaram partidas eliminatórias em Figueirópolis-TO e Formoso do Araguaia-TO.

Tem início no próximo domingo (31) a edição 2021 da Copa Sul de Futebol Amador – Taça Jakeline Pereira.

As sedes da competição serão Figueirópolis e Formoso do Araguaia e as equipes disputaram partidas eliminatórias em jogo único, caso permaneçam empatadas no tempo normal será definido o classificado nas penalidades. A última competição deste caráter realizada pela LETA (Liga Esportiva Tocantins Araguaia) foi a Copa do Craque 2019/2020 aonde a equipe da MaxZen sagrou-se campeã vencendo nas penalidades a equipe do Malvinas.

O Grupo A terá a sede em Figueirópolis-TO e contará com: Figueirópolis, Talismã, Sucupira, Atlético São José (Gurupi-TO), Afagu (Gurupi-TO), Jaú, Silvanopolis e Amigos da Bola (Palmas-TO). O Grupo B terá sede em Formoso do Araguaia-TO e contará com os seguintes clubes: Formoso, Vila São Miguel (Peixe-TO), Castelo Maxzen (Gurupi-TO), União (Dueré-TO), Cariri, Malvinas (Gurupi-TO), Elite (Formoso do Araguaia-TO) e Palmeirópolis.

A primeira rodada eliminatória acontece dia 31 de Outubro (Domingo), logo após o cerimonial de abertura do certame que acontecerá nas sedes dos clubes.

Confira a primeira rodada:

31 de Outubro (Domingo)

Figueirópolis-TO – Estádio Ostil Soares

JG 01 – 08h45 – Figueirópolis x Talismã

JG 02 – 11h – Sucupira x Atlético São José

JG 03 – 13h30 – Afagu x Jaú

JG 04 – 15h30 – Silvanopolis x Amigos da Bola

Formoso do Araguaia-TO – Estádio Gilberto Coelho

JG 05 – 08h45 – Formoso x Vila São Miguel

JG 06 – 11h – Castelo Maxzen x União

JG 07 – 13h30 – Cariri x Malvinas

JG 08 – 15h30 – Elite x Palmeirópolis

A grande final está marcada para dia 15 de novembro em local ainda a definir e o campeão levará para casa além das medalhas e troféu o prêmio de R$ 7.000,00 em dinheiro, enquanto que o vice terá a premiação em dinheiro de R$ 3.000,00, o troféu e as medalhas. Também receberá premiação o artilheiro (medalha), o melhor goleiro (medalha) e o melhor treinador (medalha).