Por Giovanna Hermice

A Prefeitura de Araguaína informa que estão abertos os lances para o leilão das camisas oficiais do Clube de Regatas Flamengo, autografadas por jogadores da equipe carioca e com desenhos de crianças atendidas por casas de acolhimento do Município, Ana Caroline Tenório e Casa Lar.

O leilão está sendo realizado on-line, no site www.playforacause.com.br. O valor arrecadado será destinado para o FIA (Fundo da Infância e Adolescência), que tem como objetivo arrecadar doações que são destinadas para instituições com projetos sociais.

“Esse valor que será arrecadado é muito importante, pois será destinado para melhorias no local, como a troca dos móveis, dos utensílios da cozinha, das camas. Com objetivo de oferecer sempre qualidade de vida e bem-estar para as crianças que são atendidas pela a Casa de Acolhimento Ana Caroline Tenório e Casa Lar”, explicou o coordenador do FIA, Edson Silva.

Inicialmente estão sendo leiloadas duas das cinco camisas que foram entregues pelo presidente da Embaixada do Flamengo em Araguaína, Rogério Rodrigues, e pela presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Eidla Augusta Mesquita, em uma pequena cerimônia que ocorreu no último mês de maio, no gabinete do prefeito Wagner Rodrigues. O leilão das outras três camisas será iniciado no próximo dia 22, com duração de oito dias.

Regras do leilão solidário

O leilão encerra no dia 20, na próxima segunda-feira. O lance inicial é de R$ 850,00. Para participar é necessário ser maior de 18 anos e preencher uma ficha de cadastro, no site: www.playforacause.com.br .

Os interessados devem ficar atentos também quanto ao prazo final do leilão que encerra no horário estabelecido no site ou 3 minutos depois do último lance. A pessoa que realizar o maior lance, tem até 24 horas para efetuar o pagamento e adquirir a camisa. Caso contrário, será transferido imediatamente para o próximo ganhador.