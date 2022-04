Por Redação

No ato de assinatura, estiveram presentes na solenidade o Vice-prefeito, Gleydson Nato, o Presidente do Esporte Clube Castelo, Garden Araújo, o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Maciel, o Diretor Municipal de Esportes, Paulo Magalhães, e o treinador do time, Alcides Gonçalves.

O imóvel que até então era propriedade do Município de Gurupi fica às margens da BR 242, no loteamento Fazenda Santo Antônio e possui cerca de 3,0 há (três hectares), sendo situado no perímetro urbano da cidade. Local onde, a partir de agora, deverá ser construído o centro de treinamento especificado no projeto de obra apresentado pelo time Castelo.

“Estamos muito felizes com a data de hoje, porque assim o Castelo poderá ter mais segurança e fazer projetos e uma obra a altura do time para poder desenvolver crianças e jovens na atividade esportiva”, disse a prefeita Josi Nunes durante o evento.

“É um projeto que já vem há muito tempo, onde trabalharmos com crianças na iniciação esportiva, no futebol. Esse projeto agora desta construção, desta área, é muito importante porque poderá beneficiar mais de 300 crianças e adolescentes, tudo em um espaço só. Com este espaço vamos conseguir fazer dois e até três campos. Ou seja, vamos conseguir atender ao mesmo tempo e no mesmo dia crianças de várias idades diferentes. É realmente um dia de vitória”, completou Garden Araújo, Presidente do Esporte Clube Castelo.

A Associação Esporte Clube Castelo, por lei, fica obrigada a cumprir o projeto social de formação de jovens atletas de forma totalmente gratuita e também a colocar à disposição da comunidade o centro esportivo a ser construído com parceria da Secretaria Municipal de Esportes de Gurupi.