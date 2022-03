O final de semana em Lavandeira, na região Sudeste do Tocantins, começou com a abertura do I Torneio de Futebol Regional, organizado pela Prefeitura, somando a participação de 500 atletas dos estados do Tocantins, Goiás, Bahia e Distrito Federal.

Da redação

A abertura do evento, na tarde deste sábado, 12 de março, contou com a presença do governador Wanderley Barbosa, que em seu primeiro compromisso oficial à frente do governo do estado, no dia do seu aniversário, realizou a abertura oficial da competição. “Sinto-me honrado em estar na região Sudeste, ser acolhido pelas pessoas que pedem para tirar foto, para estar perto. Um presente especial de aniversário comemorar com Lavandeira, com a região Sudeste. Sentir esse carinho é a confirmação de que estamos trabalhando da maneira certa”, agradeceu o governador.

O governador reafirmou o compromisso de pagar os R$ 2 milhões do projeto Tocando em frente do governo do estado para o município de Lavandeira. “Vamos fortalecer o esporte ainda mais na região Sudeste e por meio desse projeto do prefeito César em Lavandeira, promover outros em todas regiões do estado”, enfatizou o governador, afirmando também a liberação de R$ 300 mil para a promoção da Copa Sudeste de Futebol.

Em suas palavras, o prefeito Roberto César, agradeceu a parceria com o governo do estado. “O governador poderia estar na Capital comemorando seu aniversário, mas escolheu Lavandeira como seu primeiro compromisso oficial e nos sentimos honrados em tê-lo aqui em um dia tão importante para o esporte na região Sudeste. O governador é um grande parceiro de Lavandeira e vamos continuar trabalhando juntos pelo desenvolvimento da região Sudeste, do nosso município. Aproveito a oportunidade para agradecer os prefeitos parceiros do nosso município, que pensam juntos pelo desenvolvimento da região”, declarou.

Ainda segundo o prefeito, o I Torneio de Futebol Regional chega para fortalecer o esporte na região Sudeste. “Lavandeira leva a bandeira de ser a Capital do Esporte no Sudeste. Esse Torneio mostra a força do nosso município e vamos continuar trabalhando para que o esporte continue sendo essa força tão importante para a nossa população”, finalizou.

O evento contou com a participação dos prefeitos de Combinado, Dolfin, de Novo Alegre, Fernando e de Aurora, Ney Nascimento. Na comitiva do governador estavam, os deputados Ricardo Ayres, Valdemar Júnior e Cláudia Lélis.

Torneio

O evento terá 18 jogos neste sábado e outras 5 partidas, incluindo a grande final, neste domingo, 13 de março. A equipe campeã vai levar R$ 5 mil em premiação. O 2° colocado leva R$ 1 mil. O Torneio é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio do esportista, Fábio.

As equipes são das cidades de: Lavandeira, Novo Alegre, Arraias, Aurora, Dianópolis, Taguatinga e Combinado (TO). Além de Campos Belos, Distrito do Prata de Monte Alegre, Cavalcante, Teresina, Mambaí, Guarani de Goiás, Vila Boa e São Domingos (GO), Barreiras e Luís Eduardo Magalhães (BA) e Brasília (DF).