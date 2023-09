Karatecas conquistam oito medalhas no Campeonato Brasileiro e destacam apoio do Governo do Tocantins no fortalecimento das artes marciais no Estado

Por Redação

OTocantins foi destaque na etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, em Natal, no Rio Grande do Norte, com seis medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Para agradecer o apoio concedido pelo Governo do Tocantins, os atletas de Palmas realizaram uma aula demonstrativa e um bate-papo com o secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha.

Milena Muralha estava há dois anos sem participar de competições nacionais e apesar desse período longe dos tatames, consagrou-se campeã brasileira zonal na categoria sênior -68 kg. A atleta agradeceu o apoio do Governo do Tocantins para a participação dos atletas na etapa classificatória. “Se não fosse o apoio da Secretaria, nós não estaríamos lá em Natal. É sempre gratificante levar a bandeira do Tocantins a nível nacional, principalmente trazendo esse troféu inédito. Que a Secretaria possa continuar apoiando os atletas e que possam continuar nos recebendo tão cordialmente”, disse a atleta.

O casal Layron Marinho, 21, e Maria Teresa Teixeira, 19 anos, divide a paixão pelas artes marciais. Os dois karatecas compartilharam juntos a experiência de representar o Tocantins na competição nacional.

”Gostaria de agradecer a Secretaria dos Esportes porque sem esse apoio, essa motivação, não teríamos conseguido ir para essa etapa classificatória. Só temos a expressar a nossa gratidão”, destacou Layron.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha, destacou a importância desses apoios para o fortalecimento das modalidades esportivas.

“Quando recebemos um atleta em nossa Secretaria, sabemos que ele foi ali porque tem sonhos e quando a conquista vem, para nós também é uma realização. Essas medalhas e o troféu que eles trouxeram para nós é uma riqueza, para nós tocantinenses e também para o nosso governador Wanderlei Barbosa”, reforçou o gestor.

O Tocantins garantiu a sexta posição na classificação geral entre 21 estados. A academia Shoto Escola de Karatê, de Palmas, conquistou a terceira colocação entre 72 clubes. O evento realizado no ginásio esportivo Senador Jesse Freire,nos dias 22 a 24 de setembro, foi promovido pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

Quadro de medalhas do Tocantins

Ana Paim – Duas medalhas de ouro

Carlos Frederico – Duas medalhas de ouro João Oliveira – Uma medalha de ouro

Millena Muralha – Uma medalha de ouro

Maria Teresa Teixeira- Uma medalha de prata

Layron Marinho – Uma medalha de bronze