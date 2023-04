Por Redação

Buscando incentivar à prática de esportes na indústria tocantinense, o Serviço Social da Indústria (SESI) realizará mais uma edição dos Jogos dos Trabalhadores. A edição 2023 dos Jogos em Gurupi, acontecerá nos finais de semana entre os dias 05 a 20 de maio.

A competição, que ocorre em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1° de maio, terá inscrições para os times de empresas da região na modalidade Futebol Society.

O evento contará com uma premiação em dinheiro para os times campeão e vice-campeão dos Jogos. Os Jogos iniciam no dia 05 de maio, às 19h, no campo de futebol, localizado na Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana. Cada equipe inscrita participará de um Congresso Técnico, a ser realizado no dia 03 de maio, às 20hrs, para informe das principais regras da competição.

Inscrições

As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas na Unidade SESI de Gurupi até o dia 02 de maio, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 ás 18:00. Para mais informações entre em contato com o SESI pelo (63) 3311-1306 ou (63) 3311-1173 Atendimento SAC.