da redação

A Secretaria dos Esportes e Juventude promoverá a integração entre os servidores públicos do Tocantins, por meio de disputas no futebol 7 society, vôlei de praia, voleibol, tênis de mesa, xadrez, natação, corrida de rua (5km) e futevôlei.

As inscrições deverão ser confirmadas através de preenchimento da ficha própria da competição disponibilizada no link https://www.to.gov.br/seju/jogos-dos-servidores/41oltxjv5vhh, devendo ser entregues, via e-mail ([email protected]), até as 18h do dia 24 de fevereiro.