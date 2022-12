por Redação

Com a goleada sobre os sul-coreanos por 4 a 1, o Brasil vai enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo FIFA do Qatar 2022. O jogo decisivo será na próxima sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação.

Para dar oportunidade dos servidores assistir o jogo, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, decretou ponto facultativo aos servidores públicos municipais, nesta sexta-feira, 09, em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol contra a Croácia, marcado para ter início às 12 horas. O Decreto será publicado no Diário Oficial de Gurupi desta quarta-feira, 07.

O ponto facultativo não se aplica às repartições públicas que não podem ter seus serviços paralisados ou interrompidos.

Quartas de final da Copa do Mundo do Qatar

A Croácia se classificou ao vencer o Japão no jogo de abertura da Copa nesta segunda-feira (5). A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal e seguiu empatada na prorrogação. Nos pênaltis, os croatas superaram os japoneses com três defesas do goleiro Livakovic.

O Brasil voltará a enfrentar uma equipe europeia na etapa de quartas de final do Mundial, assim como em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, quando a adversária foi a Bélgica. A Croácia foi finalista daquela edição contra a França, que sagrou-se campeã.

O último encontro do Brasil com a Croácia foi na preparação para a Copa da Rússia, no dia 3 de junho de 2018. O Brasil venceu por 2 a 0 com gols de Neymar e Firmino, na Inglaterra.

O primeiro duelo entre as seleções aconteceu em 1996, em jogo amistoso. O confronto foi disputado em Manaus (AM) e terminou com um empate em 1 a 1. O reencontro veio quase dez anos depois, em 2005, na Croácia, também em partida amistosa, as equipes repetiram o placar de 1 a 1.

Nas Copas de 2006 e 2014 vieram as vitórias da Canarinho. Na Alemanha, croatas e brasileiros caíram no mesmo grupo durante o Mundial. O confronto terminou 1 a 0 com um gol de Kaká. Enquanto no Brasil, também pela Primeira Fase da Copa do Mundo, a partida terminou 3 a 1 para a Seleção Brasileira.

O Brasil nunca perdeu para a Croácia na história da Seleção Brasileira.