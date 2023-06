Por Redação

O evento esportivo foi sediado no Estádio Municipal Gilvan Bento de Carvalho, com participação dos times Cariri Futebol Clube (Cariri F.C.) e Jaú Esporte Clube (Jaú E.C.), na disputa por uma vaga na fase final e garantir classificação nos jogos do Copão Tocantins, previsto para acontecer a partir do mês de agosto.

Durante o início do jogo, o Cariri Futebol Clube marcou o primeiro gol da partida, porém o Jaú Esporte Clube conseguiu o gol do empate e, apesar do desempate ter sido marcado no segundo tempo pelo time da casa, o Jaú E.C. novamente empatou o jogo que finalizou com placar de 2 x 2, levando os dois times a participarem do jogo de volta no dia 24, em Palmeirópolis.

Além do diretor municipal de esporte, Sidiney Barbosa, também marcaram presença no Estádio o vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Elton Moreira, e o vereador Ricardo Barata, que prestigiaram juntamente com a torcida caririense, a realização de mais um evento esportivo na Cidade.