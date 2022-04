Por Redação

O evento é realizado pela Prefeitura de Aurora, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e tem como objetivo, integrar a comunidade esportista com as lideranças políticas, em um momento de interação com a participação do atleta Roni, ex-seleção brasileira.

O atacante, que iniciou sua carreira profissional pelo Vila Nova, com passagens pelos clubes, São Paulo, Fluminense. O atleta também jogou na Arabia Saudita e retornou ao futebol brasileiro com passagem pelo Goiás, Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro, Santos.

Com destaque nos clubes nacionais teve passagem também no Japão, pelo Yokohama e Gamba Osaka, onde conquistou a Liga dos Campeões da AFC. Roni se aposentou aos 34 anos em 2012 com vários títulos, depois de retornar ao Vila Nova e passar pelo Anapolina entre 2010 e 2011.

Em visita à sua cidade natal, Aurora do Tocantins, o atacante foi procurado pela Secretaria Municipal de Esportes, com o objetivo de promover uma partida de futebol que integrasse a comunidade esportista e as lideranças do estado, no intuito de promover o esporte na região das Serras Gerais. “A Prefeitura de Aurora trabalha com parcerias que venham somar com o desenvolvimento do nosso município. O Roni é uma inspiração, um exemplo para toda Aurora. E esse jogo vem de encontro com aquilo que pautamos para a nossa juventude, que é promover o esporte como ferramenta de inserção social. Aqui temos projetos de iniciação esportiva e o Roni sem dúvidas é uma pessoa que leva o nome de Aurora, do Tocantins, das Serras Gerais para o mundo. Agradecemos ao Roni, ao governador Wanderlei Barbosa por acreditarem em nosso município, na nossa juventude e juntos, promoverem esse jogo dos amigos que com certeza vai contribuir muito para o nosso município”, destacou o prefeito.