Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã deste domingo foi realizada a final da Copa do Craque de Futebol Amador de Gurupi. Sem nenhum time gurupiense na final, o Jaú conquistou o título do torneio.

Da redação

A partida foi bem disputada do início ao fim com os dois times tentando buscar o primeiro gol. A bola parada foi uma das jogadas mais tentadas ao longo dos 90 minutos e o jogo ficou no 0 a 0.

Nos pênaltis o Jaú venceu e conquistou o título da competição.