Por Redação

Foi lançado na manhã desta segunda-feira, 28, o projeto “Vivendo e Aprendendo com o Esporte”, no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, em Gurupi. Fruto da iniciativa do Deputado Estadual Gutierres Torquato, o programa será realizado pelo Instituto Gratidão Tocantins em parceria com o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e Juventude.

O objetivo do programa “Vivendo e Aprendendo com o Esporte” é promover a inclusão social e a formação integral dos jovens por meio do esporte. Além disso, busca ocupar espaços ociosos, como o Ginásio de Esportes Idanizete (onde o projeto irá acontecer em Gurupi), oferecendo atividades que beneficiem a comunidade não apenas de Gurupi, mas de todo o estado do Tocantins.

“O programa ‘Vivendo e Aprendendo com o Esporte’ representa um importante passo para fomentar o esporte e fortalecer a juventude do nosso Tocantins. Com essa parceria entre o Instituto Gratidão Tocantins, o Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Esportes e Juventude, nós queremos levar mais oportunidades para os jovens tocantinenses, contribuindo para o desenvolvimento social e pessoal de cada um deles”, destacou o deputado Gutierres

O projeto vai investir no desenvolvimento esportivo e na promoção de valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito. Através das atividades esportivas, as crianças e adolescentes terão a oportunidade de aprender e se desenvolver pessoalmente, além de desfrutar dos benefícios físicos e mentais proporcionados pela prática esportiva.

Lançamento

O lançamento do projeto Vivendo e Aprendendo com o Esporte foi um sucesso, com a participação de mais de 1000 alunos da rede estadual e municipal, o evento teve sorteio de bolas e apresentações culturais. Diversas autoridades marcaram presença, como o secretário-executivo Edinho Fernandes; a prefeita de Gurupi, Josi Nunes e o secretário municipal da educação de Gurupi, Davi Abrantes; o presidente da Unirg, Thiago Miranda; o presidente do Instituto Gratidão Tocantins Dida Moreira e a Coordenadora Alline Moreira; presidente da Câmara de vereadores Valdônio Rodrigues e os vereadores Rodrigo Maciel, Marilis Fernandes, Colemar da Saborele, Elvan Leão e Ivanilson Marinho; o vereador de Dueré Valdir do Esporte, dentre outros líderes da capital da amizade.