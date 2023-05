Por Redação

Depois do grande sucesso em Xambioá, o futebol amador será destaque tambem em Gurupi. Entre os dias 06 e 07 de maio, sábado e domingo, será realizado o I Torneio Society da Amizade na cidade de Gurupi, Tocantins.

Serão 24 times que disputarão entre si nos dois dias do evento, a premiação de R$3.000,00 para o primeiro colocado + troféu e medalhas; R$2.000,00 para o segundo colocado + troféu e medalhas; e R$1.000,00 para terceiro colocado + troféu e medalhas.

A inscrição é a doação não obrigatória de uma cesta básica de alimentos por equipe.

Os jogos acontecerão no Campo de Futebol do Setor Vila São José (foto), no sábado, 06, a partir das 13h e no domingo, 07, das 8h às 18 horas. A realização do evento é do Instituto Amazon, com o apoio da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Mais informações podem ser obtidas via e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (63) 9 8419-3437.

Segundo Nival Correia, organizador geral do evento, o Torneio conta com o apoio da Secretaria de Estado de Esportes e Juventude do Tocantins, através de emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo do Dertins.

De acordo com o organizador local, Jonair Rocha, a competição tem sido considerada um dos melhores torneios e a maior premiação já realizados em Gurupi .

“E ainda tem o lado social, pois as cestas básicas arrecadadas serão distribuídas junto à comunidade do Setor Vila São José, um dos mais populosos e carentes entre os bairros de Gurupi”, ressaltou.

E para o outro organizador local do Torneio, o líder comunitário Zé Botelho, a presença do público está garantida.“A previsão de público é que algo entre 1.000 e 1.500 pessoas estejam prestigiando o torneio”, disse.

Sobre o Projeto

O Projeto prevê a realização de dois (02) campeonatos de futebol amador nas cidades de Gurupi e Xambioá, no Tocantins, com a participação de 24 times em cada cidade. Iniciando nos dias 29 e 30 de abril em Xambioá, e nos dias 06 e 07 de maio em Gurupi. Os campeonatos serão realizados em dois dias de evento em cada cidade, através de inscrição de times interessados, com seleção a ser feita por ordem de inscrição, reunião técnica, e jogos com as seguintes etapas: fase de grupo, oitavas de final, quartas de final, semi final e final. Depois da fase final, será realizada a entrega de premiações. A previsão é de que 800 atletas das duas cidades participem do Torneio, através de uma equipe composta por 22 pessoas, sendo produtores de evento esportivo, auxiliares de produção, árbitros de futebol e auxiliares, assessores de comunicação, auxiliares de serviços gerais e apoio tecnico.

Serviço

O quê: I Torneio Society da Amizade de Gurupi

Como: Realização jogos de futebol amador entre 24 equipes

Onde: Campo de Futebol da Vila São José (setor Vila São José)

Quando: 06 e 07/045/2023

Horário: sábado a partir das 13h e domingo das 8h às 18h

Inscrição: doação de 1 cesta básica de alimentos por equipe (facultativa)

Premiação: R$

3.000,00+troféu+medalhas – 1º lugar; R$ 2.000,00+troféu+medalhas – 2º lugar; e R$ 1.000,00+troféu+medalhas – 3º lugar

Informações: (63) 98419-3437 / [email protected]