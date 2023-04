Por Redação

Prazo para se inscrever na SESI Corrida de Rua do Trabalhador está chegando ao fim. As inscrições encerram nesta quinta-feira, 27/04, e podem ser feitas no site https://www.centraldacorrida.com.br/sesi-corrida-de-rua-do-trabalhador É necessário fazer um investimento de R$ 50 para participar.

O evento, que acontece no próximo dia 07/05, em Palmas, é voltado para a comunidade em geral, com foco no trabalhador da indústria e seus dependentes, e busca estimular a mudança de comportamento e estilo de vida, com incentivo a hábitos esportivos.

O percurso terá 7 km e a concentração começará às 6:45, com largada às 7 horas do SESI Esporte, na 902 sul, avenida Teotônio Segurado.

Cada participante, legalmente inscrito, terá direito a um kit com chip, um número de peito e como forma de cortesia, uma camisa do evento, além de receber ao final do evento a medalha de participação. As entregas dos Kits ocorrem nos dias 05 e 06 de maio, na sede do SESI Esporte.

Premiação

Haverá premiação especial em dinheiro para os 05 primeiros colocados da categoria GERAL (feminino e masculino).

1º Colocado – Feminino/ Masculino- Troféu + R$ 1.500,00

2º Colocado – Feminino/ Masculino- Troféu + R$ 1.000,00

3º Colocado – Feminino/ Masculino- Troféu + R$ 800,00

4º Colocado – Feminino/ Masculino- Troféu + R$ 600,00

5º Colocado – Feminino/ Masculino – Troféu + R$ 400,00

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato por meio dos telefones (63) 9 9988 8512 / (63) 9 9977-2310 (whatsapp) ou na sede do SESI Esporte.

Por Najara Barros