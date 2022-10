Share on Twitter

Share on Facebook

Por: Giovanna Hermice

Atletas amadores e profissionais com mais de 14 anos podem se inscrever na 3º Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Araguaína (Parque Cimba). A largada será no domingo, dia 13 de novembro, às 7 horas. O evento faz parte da programação de aniversário da cidade. São esperadas que mais de 900 pessoas participem da competição.

O total da premiação será R$ 25.800 e ainda medalhas de participação para os primeiros 500 inscritos. O valor em dinheiro vai ser dividido aos cinco classificados de cada uma das sete modalidades que estão distribuídas nas categorias feminina e masculina e também foram organizadas por faixa etária e experiência na corrida.

A 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua terá como largada e chegada o Parque Cimba. Os atletas passarão pela Avenida Marginal Neblina, Rua Canindé e pela primeira vez na Via Norte, somando ao fim da competição um percurso total de 8 km.

Modalidades

As modalidades da Corrida Etapa Parque Cimba são: Elite (atletas experientes), Juvenil (14 a 19 anos), Adulto (20 a 29 anos), Veterano I (30 a 39 anos), Veterano II (40 a 49 anos), Veterano III (50 a 59 anos) e Veteraníssimo (acima de 60 anos).

Além de medalhas, os primeiros colocados da modalidade Elite vão receber entre R$ 2.000 a R$ 500. Nas demais categorias, os classificados levarão para casa entre R$ 450 a R$ 150.

Inscrições

As inscrições são realizadas no site da Prefeitura de Araguaína até às 17 horas do dia 9 de novembro, quarta-feira. Os interessados precisam preencher uma ficha eletrônica e anexar cópias da seguinte documentação: RG, CPF, comprovante de endereço, conta bancária (extrato indicando o número, agência e banco).

Também é necessário declarar estar em boas condições físicas e médicas para disputar a prova e ainda assinar um termo de responsabilidade e uso de imagem. A inscrição e mais informações sobre os critérios e regras de participação, estão disponíveis por meio do link: https://araguaina.to.gov.br/CircuitodeRua/