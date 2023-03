da redação

A Diretoria do clube já colocou à disposição do torcedor os ingressos que podem ser adquiridos ao valor de R$ 10, na Loja Combate (Rua 7 entre Goiás e Pará), na Elos Calçados (Goiás entre 6 e 7) e na Loja Dnc Imports, Rua D esquina com a rua M setor Malvinas(em frente a Drogaria Confiança).

Quem deixar para comprar no dia do jogo, pode adquirir o bilhete na portaria do estádio a partir das 14h ao valor de R$ 20. Os estudantes que apresentarem a carteirinha pagarão R$ 10.

O presidente do clube, Wilson Castilho, comenta que é importante a participação do torcedor e convida todos os apaixonados pelo Camaleão do Sul a vestir a comparecer ao estádio e dar aquela força ao clube. “Como sempre digo: o torcedor é o 12º jogador, ele tem o poder de dar o gás que os atletas precisam em campo. Contamos com os apaixonados pelo Camaleão”, convidou.

O Camaleão do Sul é o quarto colocado e busca chegar a semifinal.