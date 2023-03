por Redação

Deputado Gutierres Torquato apresenta Projeto de Lei declarando de utilidade pública estadual a Associação Esporte Clube Castelo (E.C.C), com sede no Município de Gurupi-TO. O time que tem dado oportunidade às crianças e adolescentes através da prática esportiva, realiza um trabalho social que vai além do esporte, com formação de caráter, educacional, moral, e, cívico.

“O Castelo tem se tornado uma grande referência para todo o estado do Tocantins e nós temos a missão de fortalecer esse trabalho social que envolve as crianças e os jovens ali da cidade de Gurupi”, afirma o deputado que em janeiro deste ano foi convidado para apadrinhar o clube.

O deputado falou ainda sobre as conquistas do Esporte Clube Castelo em âmbito nacional. “É um grande exemplo de trabalho social, que já vem disputando competições a nível nacional, por último, trouxeram um título lá do estado de Goiás. É brilhante o trabalho que é realizado ali pelo presidente Garden, pelos treinadores Alcides e Alisson, e pelo grupo de empresários de Gurupi que idealizaram o projeto para dar oportunidade para os nossos jovens”, destaca o deputado que reafirmou seu compromisso com o clube de viabilizar emenda para que possam dar continuidade ao trabalho realizado.