por Redação

Realizado pela União dos Vereadores do Tocantins (UVET) e organização do vereador e presidente da Câmara de Dianópolis, Manin do Zorra, juntamente com o prefeito Fernando de Novo Alegre, o evento reuniu cerca de 150 parlamentares das cidades da região, além de municípios da região Sul do estado.

A partida foi disputadas ente os times Branco x Amarelo, formados por vereadores, prefeitos e lideranças políticas. O time campeão foi o Amarelo, com um placar de 11 a 9.

O evento contou com a presença da Deputada Federal, Professora Dorinha, Deputado Federal, Vicentinho Júnior, o ex-técnico da seleção brasileira, Vanderley Luxemburgo, além dos jogadores Júnior (penta campeão pela seleção brasileira) e Beto (ex-seleção brasileira e ex-flamengo).

O público compareceu em peso no estádio municipal de Novo Alegre. “Mais de 2 mil pessoas compareceram ao evento. E isso mostra a força do Legislativo Municipal. Agradecer a Deus por nos permitir realizar um evento como este. Agradeço aos parceiros que acreditaram na nossa proposta. Nosso agradecimento a Uvet na pessoa do amigo Thiago Simas (tesoureiro da Instituição), ao amigo Senador Eduardo Gomes, Deputado Vicentinho Júnior, Gylwander Peres, pré-candido a Deputado Federal. Um momento muito importante, para a união do Legislativo Municipal da região Sudeste. Uma oportunidade de fortalecermos o Legislativo e buscarmos mais desenvolvimento e recursos para o população”, destacou o vereador Manin do Zorra.