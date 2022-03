Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

O evento que é organizado pelo presidente da Câmara de Dianópolis e também membro da coordenação da Uvet, deve reunir mais de 100 vereadores das Câmaras Municipais de todos os municípios da região Sudeste, além de contar com a participação de prefeitos da região, autoridades políticas estaduais, como o governador Wanderlei Barbosa, e federais. “Nosso objetivo é promover a integração das Câmara, fortalecendo o legislativo municipal, demonstrando a força e representatividade da classe em um ano tão importante e decisivo para o nosso Estado”, afirmou o vereador Manin do Zorra.

O Jogo dos Vereadores vai contar com a presença dos jogadores: Júnior (Penta Campeão com a Seleção Brasileira), Lopes (ex-Palmeiras) e Beto (ex-Flamengo).

Serão dois times formados por vereadores, prefeitos, deputados federais e estaduais e senador, acontece no sábado, (26), a partir das 16h, no estádio municipal de Novo Alegre. A expectativa da organização é de que o evento reúna cerca de 5 mil pessoas.

A abertura do evento vai acontecer a partir das 14h30 com a presença de autoridades e com a partida entre Escolinha de Novo Alegre e Escolinha de Arraias.