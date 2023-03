Por Wesley Silas

Competições esportivas como o campeonato Tocantinense em que Gurupi joga com Tocantins de Miracema, no estádio Resendão, na tarde deste domingo e a primeira corrida de Rua Proesporte organizada pelo empresário Mohamede Hassan Zaki Chebli em parceria com os grupos de corredores de rua de Gurupi, entre eles Foco Força e Fé e com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Juventude e Esportes envolvendo mais de 400 atletas que encontraram neste esporte uma opção de interação social e de melhorar a qualidade de vida numa corrida com percurso de 7km que aconteceu na manhã deste domingo, 12.

“Nós atletas e amantes do esporte parabenizamos o empresário Mohamede pela iniciativa e que ele possa sempre encontrar com o apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, Soró.

Três Tambores

Depois de brilhar na II Prova Heart Horse, em Araguaína, na abertura do calendário de Provas Cronometradas da modalidade Esportiva dos Três Tambores de 2023, quando o treinador Márcio Alessandro de Camargo apresentou naquela Cidade, 15 atletas, entre eles várias crianças, jovens e adultos, entre elas Maria Luiza Peres Adão de 08 anos, chegou a vez de Gurupi que sediou neste final de semana, dias 10, 11 e 12 de março, no Centro de Treinamento Márcio Camargo uma edição do 1º Campeonato Tocantinense de 3 Tambores NBHA, quando serão classificados atletas (cavalo e cavaleiro) para representar o Tocantins na SUPER SEMANA DO TAMBOR que acontecerá no mês de JUNHO deste ano na Pista mais veloz do mundo que fica no Haras Raphaela na Cidade de Tietê/SP, organizada pela NBHA – National Barrel Horse Association of Brazil.

“É uma competição que conta com total apoio da Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria de Esporte e Juventude”, disse Soró.

Futebol

Com 09 pontos e na quinta posição do Tocantinense, o Gurupi Esporte Clube tem o desafio de vencer o Tocantins de Miracema, no estádio Resendão no jogo que iniciou às 16 deste domingo, para garantir uma vaga para as semifinais.

“Neste domingo nós teremos o grande jogo do Gurupi Esporte Clube contra o Tocantins de Miracema e logo em seguida no Parque de Exposição Agropecuária Antônio Lisboa da Cruz acontecerá o Primeiro Moto Show que terá uma cobrança simbólica na entrada de 1kg de alimentos não perecíveis”, disse Soró.

“A prefeita Josi Nunes nos determinou para que em todos os segmentos nas diversas modalidades esportivas a gente possa dar o suporte necessário para que Gurupi possa viver bons momentos na área esportiva, desde o futebol ou qualquer outra modalidade. Isso nos permite melhorar a qualidade de vida do nosso povo para sair do sedentarismo e a gente possa viver de forma pacifica uns com os outros”, arrematou Soró.