Por Wesley Silas

“Foi o nosso primeiro campeonato e no próximo dia 18 de junho iremos concorrer ao Brasiliense”, disse Mariana Tavares.

Mariana Tavares foi campeã na categoria estreante e Gabriel concorreu e venceu na categoria overall.

“Foi um campeonato estreante e o Gabriel concorreu na overall, que é o prêmio dos melhores da noite. Além de concorrer na categoria dele, o Gabriel concorreu com todos os outros que ganharam nas outras categorias. Além de ganhar em primeiro lugar na categoria que era indicado ele concorreu ao prêmio máximo da Noite (overall) que é o prêmio que os melhores da noite disputam”, explicou a Mariana Tavares.