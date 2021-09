O Campeonato Estadual de Ciclismo, evento realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), e a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), premiou os atletas vencedores das provas de circuito, realizadas no sábado, 25, e das provas de estrada, realizadas neste domingo, 26, em Palmas.

Com atletas do Pará, do Maranhão, da Bahia e do Tocantins, o campeonato contou com disputadas nas categorias: Junior Masculino e Feminino (12 a 18 anos); Juvenil Masculino e Feminino (12 a 18 anos); Elite Feminino; Master Feminino; Master A Masculino (30 a 39 anos); Master B Masculino (40 a 49 anos); Master C Masculino (acima de 50 anos); Elite Masculina (acima de 18 anos); Time Trial (TT) Masculino (acima de 12 anos); Time Trial (TT) Masculino; Feminino (acima de 12 anos); Masculino Mountain Bike (MTB); Feminino Mountain Bike (MTB).

Yana Camargo, de 18 anos, que já representou o Tocantins nos Jogos Escolares da Juventude e foi medalhista, venceu as duas provas da Elite Feminina, no sábado e no domingo. Ela falou sobre a importância do campeonato em sua carreira.

“Comecei no ciclismo em 2017, e com os Jogos Estudantis do Tocantins, os Jets, tive a oportunidade de participar dos Jogos Escolares da Juventude, onde ganhei medalhas de prata e bronze. Esse é o meu primeiro ano na categoria adulta e fico emocionada em vencer uma competição estadual, que é importante para meu desenvolvimento profissional”, afirmou.

As competições foram realizadas no km 1 da TO-050, na altura da Avenida JK, até o trevo da LO-15 (nos dois sentidos). As distâncias da prova variam de acordo com cada categoria, em 40 km, 50 km, 60 km e 80 km.

O Estadual de Ciclismo contou com mais de R$ 6 mil em premiações, incluindo troféus, distribuídos de acordo com cada categoria. Além disso, no sábado também ocorreu, dentro do campeonato, a realização das provas de Ciclismo dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets).