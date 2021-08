A ciclista Yana Camargo disputou na prova do dia 14 na categoria sub23 feminino.

“Finalizo minha participação no campeonato Pan-americano com um 4° lugar na estrada Sub-23 e 9° na geral, com um bom trabalho do nosso time”, comentou a ciclista em sua conta no Instagram.

O empresário gurupiense e vice-presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, Marcelo Leão, considerou que a ciclista Yana competia na categoria Júnior e não participou em 2020 dos campeonatos internacionais devido a pandemia da Covid-19 e sofreu quando o seu pai teve que ser entubado após ser infectado com a doença.

“Neste ano com a retomada das competições ela entrou direto na categoria sub 23 anos, sendo que ela tem 18 anos e passou a competir com meninas de 23 anos; ou seja, com diferença de idade de 05 anos. Este resultado é muito expressivo pelo fato do pai dela ter internado em Goiânia com a Covid-19 e ela teve que cuidar dele e quase não treinou”, disse Marcelo.

Segundo Marcelo, a ciclista gurupiense é uma forte candidata a ser lembrada com vitórias nas próximas competições nacionais e internacionais.

“A prova em Santo Domingo foi muito rápida em um circuito que favorece os ‘sprintistas’ e a Yana tem melhor performance em terreno acidentado de montanha. O resultado dela foi muito expressivo. Essa menina tem um futuro imenso e é uma forte candidata para futuras olimpíadas”, considerou o vice-presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo.

O perfil oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo destacou o nome da gurupiense como destaque no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo.

“Yana Camargo foi o grande destaque com a 4a colocação na categoria Sub23”