Por Redação

O estudante-atleta do Instituto Presbiteriano Araguaia, de Gurupi, Josué Teixeira Feitosa Júnior, foi medalha de ouro ao registrar 1.555 watts (W) na primeira prova realizada nos Jogos da Juventude 2023, a de ciclismo masculino, Potência Máxima (força velocidade). A prova ocorreu nessa sexta-feira, 1º de setembro, primeiro dia de competição, em Ribeirão Preto (SP).

O estudante-atleta é uma revelação dos Jogos Estudantis do Tocantins (JETs), evento do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A cerimônia de entrega das medalhas foi realizada neste sábado, 2, no Centro de Convenções Taiwan. A prata no masculino ficou com Carlos Henrique de Oliveira Gonzaga (GO), com 1.542 W, e o bronze foi para Yago Gabriel da Silva Pereira (CE), com 1.505 W.

A prova, que é inédita nos Jogos da Juventude, foi uma novidade para o atleta tocantinense, que não havia treinado para a disputa, “não havia treinado, tivemos uma demonstração de como seria e eu fui lá e pedalei, dei o meu melhor e consegui a vitória. Estou feliz pela conquista e gostaria de dedicar esta medalha de ouro para o meu pai [Josué] e minha mãe [Vânia] por sempre me incentivarem”.

O foco do Josué Júnior era com a prova que ganhou medalha de bronze na edição passada, a de contrarrelógio (explosão/velocidade), que foi realizada neste sábado, entretanto não conseguiu uma boa colocação. O atleta participa ainda de duas provas nos Jogos, as de categorias por pontos (resistência) e estrada (em circuitos), neste domingo e segunda-feira, 3 e 4, respectivamente.



Trajetória

A partir de 2022, Josué Júnior começou a participar mais ativamente das competições, foi medalha de ouro nos Jogos Estudantis do Tocantins (JETs), conquistou medalha de bronze na categoria contrarrelógio (de velocidade) nos Jogos da Juventude e na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada.

Já neste ano, foi medalha de ouro no Campeonato Estadual de Ciclismo Mountain Bike Cross Country Olímpico (MTB XCO) e medalha de ouro nas três provas de ciclismo dos JETs 2023.

Quanto ao futuro Josué Júnior, diz que “eu levava muito como um lazer, mas a partir desses resultados quero treinar bastante para me tornar um campeão brasileiro”.

Prova de Potência Máxima

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a prova foi inspirada em um protocolo de testes da União Ciclística Internacional (UCI). O objetivo, além das medalhas, foi coletar dados científicos dos competidores para abastecer um importante banco de dados da modalidade que está em processo de desenvolvimento, com foco na detecção de novos talentos.

Sobre os Jogos

Os Jogos da Juventude 2023, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) , estão sendo realizados em Ribeirão Preto (SP), de 1° a 16 de setembro. Neste ano, os estudantes-atletas brasileiros vão competir em 18 modalidades: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, voleibol e wrestling.

Crédito das fotos: Lenna Borges/Governo do Tocantins