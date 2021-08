Por Redação

Bruno, de 26 anos, que é nascido em Gurupi, e joga vôlei desde os 12 anos, afirma que além da alegria de subir no degrau mais alto do pódio, é um orgulho levar o nome da cidade. “Compartilho essa vitória com todos os gurupienses. É motivo de orgulho para todos que gostam da modalidade e um incentivo para aqueles que um dia pretendem chegar nesse nível do esporte”, comenta.

Bruno conta que começou no vôlei como uma brincadeira, jogando na rua de casa com os colegas. Jogou também na escola e participou de projetos de iniciação esportiva que eram realizados no ginásio Idanizete de Paula.

Não é a primeira vez que Bruno leva o nome de Gurupi para fora do município. Ele já jogou em São Paulo e participou de competições nacionais de voleibol de quadra e de praia.

O Circuito Amazônia de Vôlei de Praia 2021 ainda terá outras duas etapas que acontecerão nos dias 20 e 21 de agosto em Macapá (AP) e nos dias 04 e 05 de setembro, no Tocantins, mas a cidade ainda não foi definida.

Bruno comenta que a dupla está com boas expectativas para as próximas fases. “Precisamos focar nas próximas etapas e treinar mais um pouco para garantir o título da segunda etapa também, comenta confiante.

Para a prefeita Josi Nunes é um orgulho para a cidade ter um atleta neste nível e jovens como Bruno são incentivo para a garotada de Gurupi. “Sabemos da importância do esporte na formação de adultos conscientes. Entendemos ser necessário incentivar nossas crianças e jovens a se envolverem com o esporte, oferecendo as diversas modalidades nas escolas e em outros projetos, mas também é essencial esses exemplos de sucesso para motivação da nossa garotada”, pontuou acrescentando que toda a cidade está na torcida pela dupla.