Gurupi vence Tocantins e carimba acesso a série A de 2021

O Camaleão do Sul venceu o Tocantins de Miracema por 3 a 1 nesse fim de semana. Com esse resultado, o Gurupi chegou aos 12 pontos e carimbou o passaporte para a elite do tocantinense.

da redação

O Gurupi venceu o Tocantins de Miracema por 3 a 1 neste domingo (22), no estádio Castanheirão, em Miracema. Tozin (Gurupi) abriu o placar aos 37 minutos. Dois minutos depois, o zagueiro Thiago (Tocantins) conseguiu o empate, fechando o primeiro tempo. No segundo tempo, Tozin e Alisson garantiram a vitória do Gurupi.

Com o triunfo, o Camaleão do Sul termina a quarta rodada como líder da competição e poderá decidir o título em casa no dia 6 de dezembro. Por outro lado, o Tocantins deixou de encaminhar a vaga de acesso e vai decidir em confronto direto com o Alvorada no dia 29. Em caso de empate, a decisão será pelo critério de saldo de gols.