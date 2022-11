da redação

Como havia vencido o primeiro jogo em Paraíso pelo placar de 3 a 0, Gurupi carimbou o retorno à série A. A partir do dia 28 de janeiro de 2023, data em que inicia o campeonato Tocantinense, Gurupi estará pronto para disputar a elite.

O presidente do Gurupi Esporte Clube, Wilson Castilho, comemorou a vitória. Ele que é o presidente tetracampeão com títulos em 2010, 2011, 2012 e 2016, conseguiu o acesso do Gurupi em 2020 e agora em 2022, repete o feito de colocar o camaleão do Sul mais uma vez à Série A.

“Estamos felizes com essa conquista. Um trabalho árduo que hoje nos permite comemorar essa vitória. Quero agradecer a parceria da prefeita Josi Nunes, o secretário municipal de Juventude e Esportes, Silvério Filho, aos torcedores que sempre estão empurrando o time, aos empresários que acreditam no futebol, o elenco, a comissão técnica, à imprensa, enfim, a todos que contribuíram para o Gurupi chegar novamente à Série A”, destacou.