Na manhã deste domingo (31) o Gurupi realizou no Centro Olímpico da cidade um treinamento seletivo, visando escolher jogadores para integrarem o elenco do Camaleão do Sul no Campeonato Tocantinense.

Participaram da seleção cerca de 30 jogadores do município e região, que foram avaliados pelo treinador Davi Lima e o auxiliar técnico, André Ricardo. No final, 12 atletas foram selecionados.

“Escolhi 12 jogadores que estarão nos treinamentos que começam nesta semana e nos treinamentos, eles também serão avaliados, assim vamos montando o plantel para a disputa do estadual”, destacou Davi Lima.