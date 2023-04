Share on Twitter

Por Wesley Silas

Acontece neste sábado, 15, a partir da 07h no Ginásio Esportivo da Escola Almeida Veras em Gurupi, o 2ª OPEN BOXE GURUPI, realizado pela Federação de Boxe do Tocantins, juntamente com a Secretaria Municipal de Juventude e Esporte.

Na disputa 09 boxeadores irão disputar o cinturão de outros nas categorias Peso Pesado, Peso Super Leve, Categoria Master e peso super Leve. Haverá também entre Wendel & Allan Brandão, Victor Cowboy & Marcus Aurélio e Redisley & Luiz Alberto.

“Serão 15 lutas com disputas de cinturões e um luta feminina com atletas de diversos estados como Tocantins, Pará e Goiás. Venha traga sua família para prestigiar nossos atletas!”, convida um dos organizadores do evento, Vovô da Bodystation.