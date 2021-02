O Camaleão do Sul confirmou nesta sexta-feira (19) 16 atletas que já estão no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

por Régis Caio

A maioria dos jogadores inscritos são do município e o restante da região. O Tocantinense 2021 começa neste sábado (20) e o Gurupi encara na estreia o Araguacema, no domingo, na Arena Taça, às 16h.

Márcio Parreiras estará comandando o time gurupiense. O elenco vinha sendo comandado há duas semanas pelo presidente do clube, Davi Lima. O Gurupi vai em busca do seu sétimo título tocantinense. A equipe já representou o estado em quatro Copas do Brasil. O elenco é formado por atletas com uma média de 18 a 25 anos de idade.

O clube viaja às 14h deste sábado para Araguacema. “Estamos com uma expectativa boa para este jogo, queremos informar ainda que na próxima semana mais jogadores estarão no BID e teremos um elenco maior para disputar o campeonato”, destacou o diretor do time, Alex da Exclusiva, que está liderando o processo de logística do time e correndo atrás de apoio, juntamente com os demais diretores da cidade.