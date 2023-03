da redação

O jogo foi neste domingo (12) e o Tocantins abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo e ampliou aos 38 do primeiro tempo. Com o resultado o time de Miracema avançou para a próxima fase e eliminou o Camaleão do sul que estava na quarta colocação e caiu para quinto com a derrota.

Classificaram para a próxima fase o Tocantinópolis, Bela Vista, Capital e Tocantins.