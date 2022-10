Share on Twitter

Por Redação

Durante a Pandemia o esporte acendeu no Tocantins e em Gurupi já se percebe várias quadras de areia instaladas na cidade. Neste final de semana, a equipe do TOnareia Sports estará promovendo um torneio nos dias 07, a partir das 18h, e 08, a partir das 07h. São mais de 100 inscritos que participam do Jogos.

Os jogos são divididos nas categorias: masculina, feminina e mista disputadas por atletas de Gurupi, Palmas e Araguaína.

Além de ser uma excelente opção para melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde, o Beach Tennis agrada crianças, jovens e adultos. Famílias inteiras reúnem para disputar as jogadas. O esporte é sucesso no Brasil e no mundo.

As vantagens de praticar Beach é que em média perde-se cerca de 600 calorias por hora, fortalece as pernas, tonifica os braços e o abdômen, além de melhorar o fôlego.

Além disso, realizar exercícios na areia é uma maneira saudável para fortalecer e melhorar o sistema cardiovascular, por conta de sua intensidade e dinâmica. Como a movimentação é intensa, em terrenos mais duros costuma ser perigosa, na areia é uma forma de evitar lesões.

O TOnareia Sports dispõe de seis quadras de areia, especialmente para a prática de Beach Tennis, Futevôlei e Voleibol. O evento é aberto ao público e a comunidade está convidada a assistir aos jogos, que ocorrerão na rua 02, nº 423, Setor Waldir Lins I (antigo galpão do Detran), atrás da Chevrolet.

No Mundo

O Beach Tennis foi criado em meados de 1987 na Itália. Em 1996 o esporte começou a se profissionalizar. Atualmente, este esporte tem uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton e suas regras e práticas vêm se modificando ao longo dos anos.

Conforme a Federação Internacional de Tênis – ITF, existem mais de 500 mil praticantes de Beach Tennis, de diferentes, idades e sexo. Esse sucesso se dá devido a facilidade com que a pessoa aprende a jogar e pela diversão que o esporte propicia mesmo para iniciantes.

Em 1996 o esporte profissionalizou-se e passou a delimitar regras e práticas que foram sendo adaptadas ao longo do ano. O esporte já alcançou todos os continentes, sendo praticado nem países como a Itália, Brasil, Venezuela, Argentina, França, Espanha, Russa, Estados Unidos, Portugal, Japão, entre outros.