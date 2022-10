Share on Twitter

Com esse resultado o Gurupi assumiu a liderança após essa primeira rodada do Campeonato Tocantinense Serie B 2022.

O Técnico Wladimir Araújo avaliou a estreia da equipe. “Parabenizo a entrega dos jogadores. Precisamos acertar detalhes, finalização, e claro, com o tempo, a equipe vai entrosar para a gente fortalecer o nosso time para os desafios”, disse Araújo.

A delegação com os jogadores e comissão técnica retornam ainda na noite dessa quarta-feira, 26, para a capital da amizade.

No próximo sábado, 29, a equipe enfrenta às 16 horas o Atlético do Cerrado de Paraíso, no estádio Rezendão, pela segunda rodada.