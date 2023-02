da redação

.Com a desistência do Palmas, o Gurupi não entrou em campo no fim de semana pela primeira rodada e automaticamente somou três pontos, e vai estrear neste sábado, às 16h, quando enfrentará o atual campeão do Tocantinense.

A expectativa é boa. Os torcedores estão animados para essa grande partida, confiantes no Camaleão, que fez uma boa companha na Série B, e a expectativa é que o trabalhe continue na Série A.

O Gurupi manteve a mesma equipe técnica e boa parte do elenco.