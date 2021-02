Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

“O pedido de renúncia acontece após a necessidade de liberdade para apuração de fatos, envolvendo pessoas que foram indicadas pelo presidente, sem anuência dos demais diretores. Pessoas estas, que estão atacando a imagem do clube, dirigentes e atletas, utilizando das redes sociais”, informou o diretor presidente, Davi Lima.

Leia abaixo o comunicado:

Comunicado Oficial – Renúncia – Davi Lima

O Gurupi Esporte Clube, por meio desta nota, comunica a todos o pedido de RENÚNCIA feito pelo Presidente Davi Lima, que agora não faz mais parte da diretoria do clube.

O pedido de renúncia acontece após a necessidade de liberdade para apuração de fatos, envolvendo pessoas que foram indicadas pelo presidente, sem anuência dos demais diretores. Pessoas estas, que estão atacando a imagem do clube, dirigentes e atletas, utilizando das redes sociais.

Os membros da diretoria estarão tomando as providências legais sobre as acusações.

Outro motivo para a renúncia, é que Davi Lima ainda possui vínculo profissional com o TOLEDO ESPORTE CLUBE, onde ainda está em fase de julgamento uma ação

judicial que o impossibilita de exercer as funções que originalmente buscava junto ao clube, tal descoberta só foi feita por membros da diretoria nos últimos dias.

O Gurupi Esporte Clube reitera ainda os imensos desafios enfrentados pela atual diretoria e conselhos, que com escassez de recursos, após posse dos novos membros ocorrida no mês passado, conseguiu colocar o time no Campeonato Tocantinense, oportunizando jogadores de Gurupi e região.

Valorizamos ainda a vitória do Araguacema neste último domingo (21), e ressaltamos a excelente atuação que a equipe teve no campeonato estadual 2020.

Nesta semana a diretoria estará em intensa reunião para definir novos reforços para compor o elenco e reforçar o time no estadual.

Contamos com o apoio do nosso torcedor e de toda sociedade gurupiense, afinal, o Clube é patrimônio da cidade, ele é de todos nós.

Avante Camaleão do Sul!

Gurupi Esporte Clube

Confira a Carta de Renúncia: