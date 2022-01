por Wesley Silas

Acompanhado do treinador do Gurupi, Carlos Mágno, e do Diretor Financeiro de Gurupi, Rogério Matias, o Presidente da Gurupi Esporte Clube Alex Rodrigues esteve reunido com o vice-presidente da Cooperfrigu, Aelton Carmargo, com o veterinário Eduardo Fortes e com o presidente da Cooperfrigu para fechar o acordo de patrocínio máster do clube.

“É muito importante a gente reconquistar a credibilidade e receber apoio de uma empresa como a Cooperfrigu considerada a maior da nossa cidade e por isso não poderia ficar de fora, tendo em vista que o Gurupi Esporte Clube é o único time profissional que representa as regiões sul e sudeste do Tocantins”, disse Alex da Exclusiva.

De acordo com o presidente da Cooperfrigu, Oswaldo Stival, a parceria faz parte da confiança que a empresa e comunidade de Gurupi tem no time considerado como um dos maiores campeões do Tocantinense.

“É a continuidade da parceria de muitos anos da Cooperfrigu com o nosso time do Gurupi Esporte Clube. Confiamos no empenho da diretoria em fazer um trabalho de base e reestruturação do time profissional, divulgando e colocando o nome da nossa cidade no cenário estadual e nacional através do esporte”, disse o investidor.

O presidente do Gurupi defende que as parcerias da equipe com a iniciativa privada e poder público para a temporada 2022 mostra credibilidade conquistada pelo Camaleão do Sul, após passar por momentos difíceis de um do segundo maior time vendedor do Tocantins.

“Esta retomada de credibilidade junto aos empresários e com o Poder Público é muito importante e estamos muitos felizes com a parceria com a Cooperfrigu e temos também outros empresários que estão nos ajudando e temos certeza que 2022 será um ano de sucesso”, disse.

