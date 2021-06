O Gurupi Esporte Clube divulgou nesta sexta-feira, 18, a data da Assembleia Geral Ordinária para votação do novo estatuto. O pleito será realizado no dia 25 de junho, no espaço Arena em Gurupi.

da redação

O Presidente em exercício do Gurupi Esporte Clube, Alex Rodrigues, está convocando todos os membros da diretoria atual para a realização da Assembleia Ordinária. Segundo o presidente, a pauta será a votação no novo estatuto e votação da diretoria vigente, que está em exercício, e que passará a ser oficializada.

A Assembleia ocorrerá no Espaço Arena, localizado na Rua VS1 do setor Vale do Sol, às 20 horas. Ainda segundo o Presidente serão seguidos todas as recomendações do Ministério da Saúde.