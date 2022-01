O Gurupi apresenta logo mais a noite, às 20 horas, o elenco e comissão técnica visando a disputa do campeonato tocantinense 2022.

por Régis Caio

Segundo o presidente do clube, Alex Rodrigues, o elenco será formado por 25 atletas e a expectativa é lutar pelo título estadual. “Teremos um elenco competitivo e convidamos a torcida para que possa apoiar o Camaleão neste momento”, disse Alex.

O time terá no comando técnico o treinador Carlos Magno, que possui em seu currículo várias conquistas do campeonato tocantinense. O Gurupi estréia na competição no dia 23 de Janeiro contra o NC Paraíso no estádio Pereirão. O jogo será às 16h.