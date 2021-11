por Redação

Logo nas primeiras horas do domingo, às 02h, foi dada a largada ao Desafio 6.3, onde o ultramaratonista Alexandre Meassi, da Bahia, iniciou o percurso de 63 km. Ele foi acompanhado por dezenas de atletas gurupienses que percorreram trechos do percurso. Um deles, o Geovani Costa, conseguiu concluir os 63 km junto com Meassi.

“Foi uma prova muito longa para comemorar o aniversário da nossa linda cidade, mas foi muito gostosa de fazer, graças a Deus chegamos aqui firme e forte. Eu vinha treinando e me preparando para fazer uma prova como essa um dia”, afirmou Geovani.

O desafio foi concluído por volta das 10h, totalizando aproximadamente 08 horas de prova, com a chegada no Centro de Convenções Mauro Cunha. Alexandre Meassi foi recepcionado pela prefeita Josi Nunes e pelo deputado federal Carlos Gaguim. Ele disse que já se sente um gurupiense.

“Agradeço mais uma vez o convite, descobri aqui que fiz muitos amigos, aqui realmente é a Capital da Amizade, foi um desafio forte, difícil, mas um guerreiro não desiste não, vai até o fim”, disse Meassi.

Caminhada

Durante a manhã, foram realizados ainda a caminhada de 3 km, com participação de cerca de 100 pessoas. A prefeita Josi Nunes fez questão de participar com muito entusiasmo. “A expectativa foi superada, as pessoas vieram, aderiram, participaram e um dos nossos temas é saúde, que envolve também o esporte e é isso, nosso objetivo é proporcionar qualidade de vida às pessoas”, comentou a prefeita.

O deputado federal Carlos Gaguim também participou da caminhada e disse que não poderia deixar de parabenizar Gurupi, participando da caminhada ao lado da prefeita e da população.

“Uma honra participar dessa programação e se Deus quiser ano que vem estaremos aqui de novo comemorando com mais recursos na saúde, na educação e com esse jeito humano da prefeita que cuida do povo, com certeza Gurupi se tornará a cidade mais importante do Estado do Tocantins”, disse.

A diarista Cleide da Silva também participou e elogiou a iniciativa da prefeitura de motivar a participação das pessoas nas ações esportivas. “Foi muito bom, me diverti muito participando com todos aqui no aniversário da cidade, isso acaba incentivando as pessoas a praticarem atividades físicas, eu já sou adepta da caminhada, e foi maravilhoso”, contou.

Corrida

Com um percurso de 7 km, a corrida teve participação de 150 pessoas e houve premiação com troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria, que foram divididas por idade e sexo. O Samuel Gomes foi o primeiro colocado na categoria 16 a 29 anos e falou comentou sobre a prova. “Foi muito bom poder participar e comemorar o aniversário de Gurupi correndo com os amigos e festejando o esporte”, relatou.

Para o secretário municipal de Juventude e Esportes, José Carlos Bessa, oferecer oportunidade às pessoas participarem da programação esportiva não tem preço. “Nada mais justo do que oferecer pela primeira vez uma agenda de lazer e esporte onde o cidadão teve a oportunidade de escolher como queria participar, estamos muito felizes pois foram são quase 300 atletas nas três modalidades isso mostra o quanto a população quer ter qualidade de vida”, afirmou Bessa.

Drift

Para quem curte manobras radicais em carros, o ponto de encontro do dia foi na Avenida Pará com a Beira Rio, local onde foi montado um circuito para manobras de Drift realizadas pelos pilotos da equipe DRIFTO Motorsports. Cada manobra levou o púbico ao delírio. Centenas de pessoas acompanharam de perto cada movimento dos pilotos e aprovaram as apresentações.

“Raramente vemos esse tipo de evento e foi muito bom trazer a família para ver algo diferente neste domingo, os pilotos são muito bons”, disse o autônomo Paulo Santos.

O piloto Tales Raffi, de apenas 20 anos, pratica Drift a 2 anos e já é vice-campeão brasileiro da modalidade. Ele ficou empolgado com a oportunidade de se apresentar aos gurupienses no aniversário da cidade. “É uma emoção muito grande mostrar nosso trabalho no lugar onde eu nasci, demos o nosso melhor e o público gostou bastante, a intenção foi mostrar o esporte, nossa representatividade, e que temos bons pilotos que levam o nome de Gurupi para o Brasil e daqui uns dias internacionalmente”, afirmou o piloto.

Exposição de carros

No mesmo local do Drift foi realizada também a exposição de carros antigos. Mais de 70 veículos de Gurupi, Palmas, Araguaína e Porangatu – GO foram expostos. Modelos dos mais variados tipos, como Fusca, Opala, Ford 1929, Puma, entre outros.

O Rogério Rodrigues, que representa a equipe Auto Retrô, de Gurupi, agradeceu a prefeitura pela oportunidade.

“É a primeira vez que fazemos um encontro tão grandioso e estamos felizes de poder fazer parte desta festa, agradecemos a prefeita Josi Nunes por acreditar que nosso encontro somaria aqui nas festividades do aniversário da cidade e esperamos que este seja o primeiro de muitos”, disse.

Solidariedade

Toda a agenda esportiva também teve como objetivo arrecadar alimentos para serem entregues às famílias carentes de Gurupi. Os participantes ou voluntários puderam doar 2 kg de alimentos não perecíveis durante a semana até a manhã deste domingo na realização das atividades. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Juventude e Esportes realizará o balanço do quanto foi arrecadado em alimentos para divulgar a quantidade e o cronograma de entrega.

Entrega da reforma da quadra do Uniclube

Dando continuidade à programação esportiva, no período vespertino, a prefeita Josi Nunes entregou a reforma da quadra poliesportiva do Uniclube. A programação iniciou com uma partida de futsal feminino, jogada pelas servidoras públicas municipais, que mostraram muito talento e desenvoltura, além de interação e descontração. A partida encerrou em 2 a 2.

Foram feitas a reforma e o paisagismo da quadra com: troca do piso da quadra, complementação dos alambrados, pintura, iluminação na quadra, revitalização da área com plantio de grama e construção de passarela (calçada) de acesso. Benefícios que vão proporcionar aos associados uma nova opção de lazer. Nesta obra, conforme a diretoria do clube, foram investidos R$ 170.000,00, recursos próprios do Uniclube, fruto da arrecadação dos servidores.

O presidente do Uniclube, Lucas Lemes, lembrou que a gestão encontrou um espaço bastante deteriorado e que aos poucos está sendo revitalizado. Há poucos dias o clube foi reaberto para atividades, que estavam suspensas devido à pandemia, e atualmente, oferece musculação com orientação de personal, as piscinas estão disponíveis aos associados e dependentes, aula de dança e treino funcional. Lucas adiantou que em poucos dias será iniciada aulas de natação e capoeira.

Gaguim anuncia R$ 5 milhões para revitalização total do espaço do Uniclube

Durante a solenidade, o presidente apresentou o projeto de revitalização total do espaço que contará com revitalização das piscinas, melhoria do estacionamento, construção de um campo de futebol gramado com sistema de drenagem, construção de uma pista de caminhada de 1,250 metros com iluminação, e quadras de areia.

“Tenho certeza que em quatro anos vamos entregar essa ampliação”, disse completando que o deputado federal, Carlos Gaguim, ao conhecer o espaço e o projeto, se comprometeu a enviar recursos para esta obra. Conforme Lucas, o projeto fica em torno de R$ 5 milhões.

A prefeita Josi Nunes mais uma vez destacou a importância de incluir as atividades esportivas dentro da programação de comemoração aos 63 anos da capital da amizade, que teve uma adesão forte das pessoas. “Muitas pessoas elogiaram essa inclusão do esporte e a interação que ele promove. As pessoas queriam isso”, afirmou.

A prefeita parabenizou a todos os gurupienses e agradeceu ao empenho e colaboração dos servidores que fizeram acontecer as festividades.

Ao fim da solenidade de entrega da reforma, ainda teve apresentação musical do cantor Maninho Show, que animou o público com muitos ritmos.

Presenças

Os vereadores Ivanilson Marinho, Davi Abrantes, Jair do Povo, Debora Ribeiro, Rodrigo Ferreira e Ronaldo Lira prestigiaram a programação da manhã deste domingo.

Na programação vespertina participaram os vereadores, Davi Abrantes, Matheus Monteiro, Rodrigo Maciel e Jair do Povo e secretários municipais.